Honolulu. In Hawaii hat ein Fehlalarm, bei dem vor einem unmittelbar bevorstehenden Raketeneinschlag in dem US-Bundesstaat gewarnt wurde, für Aufregung gesorgt. Die Katastrophenschutzbehörde und Gouverneur Ige dementierten eine derartige Bedrohung. Handy-Nutzer hatten zuvor eine Nachricht mit einer eindringlich formulierten Warnung erhalten. AFP/nd

Auch am Tag des Gedenkens für Luxemburg und Liebknecht können die Kontrahenten in der Linkspartei nicht aus ihrer Haut

