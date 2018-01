Genf. Hunderte Kapitalismus-Kritiker haben am Samstag in der Schweizer Hauptstadt Bern gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos und die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump demonstriert. Auf den Transparenten der Demonstranten standen Slogans wie »Eat the rich« (Esst die Reichen») und Aufrufe zum Kampf gegen den Kapitalismus zu lesen. AFP/nd