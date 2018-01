Demonstration gegen Korruption in Tel Aviv im Dezember 2017 Foto: AFP/Jack Guez

Dieses Mal sind nur wenige gekommen. Ein paar Hundert Menschen haben sich am Samstagabend im Zentrum von Tel Aviv versammelt, mit Fahnen und selbst gemachten Plakaten. »Schande«, rufen sie, während der Nieselregen über die Plakate tropft: »Korrupte Schweine sind nicht koscher«, heißt es, und »Netanjahu nach Ma‘assijahu«. So heißt ein Gefängnis im Süden des Landes. »Ich bin ganz froh, dass es heute etwas entspannter ist«, sagt einer der Polizisten, die die Demonstration absichern. Denn seit Anfang Dezember kommen fast wöchentlich Tausende zusammen, um gegen Korruption im Allgemeinen,und gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu im Besonderen zu demonstrieren. Nur einmal hat es im protestfreudigen Israel so viele Demonstrationen innerhalb so kurzer Zeit gegeben, und zwar bei den Sozialprotesten 2012.

»Uns war damals sehr viel versprochen worden«, sagt die 27-jährige Avivit Cohen, die zusammen mit ihrer Mutter zur Demonstration gekomme...