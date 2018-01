Als Samba (Omar Sy, li.) zufällig in eine Ausweiskontrolle gerät, rückt sein Ziel als Koch zu arbeiten in weite Ferne: Die Behörden entziehen ihm ohne ersichtlichen Grund seine Aufenthaltsgenehmigung. Er wird ein »Sans-Papier«. Hilfe erhofft sich Samba vom Sozialdienst. Dort trifft er auf Alice (Charlotte Gainsbourg), die gerade als Ehrenamtliche angefangen hat.

Spiegel der Musik: Werke aus Frankreich und aus Russland in der Berliner Philharmonie

In »Nassim« geht es von einem Balkon im iranischen Shiraz auf die Bühne nach Berlin - und wieder zurück

