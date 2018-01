Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Rio de Janeiro. Nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen sind Vertreter der venezolanischen Regierung und Opposition ohne konkrete Ergebnisse auseinander gegangen. Beide Seiten sprachen allerdings von wichtigen Fortschritten in dem Dialog, der das Land aus der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise führen soll. Die Gespräche sollen am 18. Januar fortgesetzt werden, wie die Zeitung »El Nacional« in ihrer Onlineausgabe berichtete. »Obwohl es bedeutende Fortschritte gab, sind noch wichtige Einzelheiten zu klären«, sagte der Präsident der Dominikanischen Republik, Danilo Medina, auf dessen Initiative der Dialog am 1. Dezember in der Hauptstadt Santo Domingo begann. epd/nd