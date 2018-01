Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Bogotá. Kolumbien hat an der Pazifikküste rund 9000 Soldaten und Polizisten an die Grenze mit Ecuador verlegt, um die Region besser gegen kriminelle Banden und Kokainschmuggel zu sichern. Präsident Juan Manuel Santos betonte zudem, dass im ganzen Land die Guerillagruppe ELN verstärkt attackiert werden solle. Diese habe nach Auslaufen einer seit Oktober geltenden Waffenruhe am Dienstag wieder Anschläge u.a. auf Ölpipelines verübt. UN-Generalsekretär António Guterres hat dem Friedensprozess die volle Unterstützung der Vereinten Nationen zugesagt. Das Abkommen mit der FARC-Guerilla sei weltweit ein Beispiel für die Lösung bewaffneter Konflikte, sagte er am Samstag in Bogotá nach einem Treffen mit Santos. dpa/nd