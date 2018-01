Rangun. Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat das erstmalige Eingeständnis der Armee begrüßt, zehn Angehörige der Rohingya-Minderheit getötet zu haben. Die Rechtsstaatlichkeit liege letzten Endes in der Verantwortung eines jeden Landes, und es sei »ein positives Zeichen, dass wir Schritte unternehmen, um Verantwortung zu übernehmen«, zitierten sie Medien am Samstag. AFP/nd

Auch am Tag des Gedenkens für Luxemburg und Liebknecht können die Kontrahenten in der Linkspartei nicht aus ihrer Haut

