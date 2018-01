Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Greifswald. Im Streit um den Namenspatron der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern haben am Samstag mehrere hundert Menschen für die Beibehaltung des Namens demonstriert. Nach Polizeiangaben beteiligten sich rund 600 Menschen an der Aktion. Die Veranstalter sprachen von 700 bis 800. Wenige Tage vor der Entscheidung des Uni-Senats, dem höchsten Hochschulgremium, wollten sie damit nochmals Druck ausüben, die von mehreren Senatoren beantragte Namensablegung zu verhindern. Diese sei ein Der in Pommern geborene Arndt (1769 - 1860), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und Kämpfer für ein einheitliches Deutschland, ist wegen nationalistischer und antisemitischer Äußerungen umstritten. Der Name war der Universität 1933 zuerkannt worden. dpa/nd