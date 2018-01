Saarbrücken. Die Grünen im Saarland haben die CDU/SPD-Landesregierung aufgerufen, für ein landesweites Fahrradverleihsystem zu sorgen. Während in Luxemburg bereits der Verleih von E-Bikes vorbereitet werde, gebe es im Saarland noch nicht mal ein Verleihsystem für einfache Räder, kritisierte Landesvorsitzender Markus Tressel in Saarbrücken. dpa/nd

Auch am Tag des Gedenkens für Luxemburg und Liebknecht können die Kontrahenten in der Linkspartei nicht aus ihrer Haut

