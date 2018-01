Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Linksfraktion im sächsischen Landtag dringt auf die lückenlose Aufklärung von Ungereimtheiten bei Schmierereien an einer kurdischen Bäckerei in Chemnitz. Die Landtagsabgeordneten Susanne Schaper und Klaus Bartl haben dazu eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Sie fordert unter anderem Aufklärung über den zeitlichen Ablauf der Tat. Unbekannte Männer hatten in der Nacht zum 10. Januar eine Bäckerei mit rechtsradikalen Parolen beschmiert. Nach Aufzeichnungen von Überwachungskameras hielt in der Nacht auch ein Streifenwagen der Polizei vor dem Gebäude. In der sozialen Netzwerken hatte dies für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. epd/nd