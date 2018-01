c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: dpa/Kay Nietfeld

»Ab morgen kriegen sie in die Fresse«, erklärte Andrea Nahles frohgemut kurz nach der Bundestagswahl. Sie - das war die Union, mit der Nahles bis dahin in einer Regierung gesessen hatte. Von dieser kämpferisch-trotzigen Haltung ist bei der Führung der Sozialdemokraten nichts geblieben. Nach dem Ende der Sondierungen stehen sie genau dort, wohin sie keinesfalls wollten - an der Seite einer Union, die den Gang der Dinge diktiert.

Der SPD-Kandidat Martin Schulz hatte genau zwei starke Momente: den Höhenflug nach seiner Nominierung und die Begeisterung der Parteibasis nach seiner Absage an eine neue Große Koalition am Wahlabend.

Mit beidem konnte er nichts anfangen, beide Gelegenheiten gab er aus der Hand. Er war nie Herr des Geschehens, sondern immer ein Getriebener: getrieben von den Erwartungen der Genossen und der Wähler, von den Medien, dann von Parteifreunden wie Frank-Walter Steinmeier, die ihn doch wieder in Regierungsgespräche nötigten. Nun steht Schulz mit fast leeren Händen da und soll das seinen Leuten als Erfolg verkaufen.

Die Unentschlossenheit der SPD, dazu das abwartende Taktieren von Merkel, die verkorksten Jamaika-Gespräche: Wenn jemand einen Masterplan hätte entwerfen wollen, wie man in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Politikverdruss produziert - genau so hätte er aussehen müssen.