Das Zelt am Brandenburger Tor hat ausgedient, mit dem Marathon an Laufstegschauen ist es vorbei. Stattdessen konzentriert sich die Fashion Week am 16. und 17. Januar auf die Nachwuchsförderung.

»Die Schau auf dem Laufsteg ist ein altes Modell, das hat sich längst überholt«, sagt Anita Tillmann. Dieses Jahr wird auf Shows an ungewöhnlichen Orten gesetzt: die Halle des Technoclubs Berghain, das Brandenburger Tor Museum oder derU-Bahnhof Potsdamer Platz.

Auch die Folgen von Digitalisierung und Globalisierung auf die Modewelt werden während der Woche verhandelt. »Fashiontech« soll Modedesign, Technologie und innovative Materialien miteinander verbinden. Ramona Pop von den Grünen hält die neuen Formate und die Vorstellung innovativer und nachhaltiger Geschäftsmodelle für einen großen Pluspunkt, wie sie sagt. »Berlin kann auf beeindruckende Weise mit den anderen Modestädten mithalten.« dpa/nd