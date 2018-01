Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die in dem Science-Fiction-Thriller Dushkus Mutter gespielt hatte, erklärte, die 37-Jährige habe ihr die Geschichte schon vor einigen Jahren anvertraut. »Ich war schockiert und traurig, und das bin ich heute noch«, schrieb sie in einem Gastbeitrag für die »Huffington Post«. Der beschuldigte Stuntman Joel Kramer nannte die Vorwürfe gegen ihn »abscheuliche Lügen«. »Ich habe diese junge Frau niemals belästigt«, sagte er »US Weekly«. dpa/nd

US-Schauspielerin Eliza Dushku (37) hat darüber berichtet, als Zwölfjährige während der Dreharbeiten zum Film »True Lies« (1994) von einem Stunt-Koordinator missbraucht worden zu sein. »Hollywood hat versagt, mich als Kinderdarstellerin zu schützen«, schrieb Dushku (»Buffy - Im Bann der Dämonen«) am Wochenende auf Facebook. Der damalige Regisseur James Cameron sagte, er habe davon damals nichts mitbekommen. »Sonst hätte es keine Gnade gegeben.«

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Was Gysi lehrt

Unter dem Titel »Who the f*ck is Suzie Wong?« zeigte das Ballhaus Naunynstraße filmische Perspektiven aus der asiatisch-deutschen Diaspora

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!