Potsdam. Ein 28-Jähriger soll mit einer Machete einen Mann in Potsdam angegriffen und verletzt haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der 28-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Er soll dem 35 Jahre alten Opfer auf offener Straße mit der Machete auf den Kopf geschlagen haben. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Attacke ereignete sich bereits am Donnerstag. Am Freitag nahmen Polizisten den 28-Jährigen fest. Vor dem Angriff soll er mit einer Softair-Waffe um sich geschossen und dabei Fenster eines Wohnhauses beschädigt haben. Der 35-Jährige dann aus diesem Haus, um mit dem Schützen zu reden. dpa/nd