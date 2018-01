Eberswalde. Die Bundespolizei hat einen Reisenden mit einem Kilogramm Marihuana im Gepäck aufgegriffen. Der 31-Jährige war am Sonntag im Regionalexpress zwischen Eberswalde und Angermünde unterwegs, wie es am Montag hieß. Als die Polizisten das Abteil betraten, hatte er sich auffällig nervös verhalten. Bei der Kontrolle seines Rucksacks wurden die Drogen entdeckt. dpa/nd

