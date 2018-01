Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Berliner Senatskulturverwaltung fördert 20 in Berlin lebende Autorinnen und Autoren mit Arbeitsstipendien in Höhe von jeweils 24 000 Euro. Eine Jury habe die 20 aus insgesamt 256 Bewerbungen ausgesucht, teilte die Senatskulturverwaltung am Montag in der Hauptstadt mit. Die Stipendiaten werden sich und ihre Arbeiten in einer Veranstaltung voraussichtlich im November 2018 präsentieren.

Ausgewählt wurden den Angaben zufolge unter anderem die Autorin Paula Fürstenberg (»Familie der geflügelten Tiger«), der Autor, Musiker und bildende Künstler Hendrik Otremba (»Über uns der Schaum«) und der moldawisch-österreichischen Autor Pyotr Magnus Nedov (»Zuckerleben«). Insgesamt standen 480 000 Euro für Autorenstipendien zur Verfügung. epd