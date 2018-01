Foto: Die Spezialeinheit der Bundespolizei, die sogenannte GSG9, erhält einen zweiten Standort, der in Berlin aufgebaut werden soll. Bisher hat die Eliteeinheit ihren Standort in Sankt Augustin in der Nähe Bonns. Mit dem Aufbau eines neuen Standortes in der Hauptstadt soll die Eliteeinheit deutlich aufgestockt werden, um im Notfall gegen Terroristen eingesetzt werden zu können. »Wir reden über circa ein Drittel der aktuellen Stärke des Verbandes. Das ist auch die große Herausforderung für die GSG9, den geeigneten Nachwuchs zu bekommen«, erklärte der Kommandeur der Einheit, Jerome Fuchs, den »Inforadio« des rbb. Wie viele zusätzliche Polizisten das sind, darüber schweigt sich die GSG9 aus einsatztaktischen Gründen aus. Als Standort für die Spezialeinheit ist laut rbb Spandau im Gespräch, eine Entscheidung dazu sei jedoch noch nicht gefallen, hieß es am Montag. Auch ob die Einheit eine spezielle Ausrichtung bekommt, ist unklar. Normalerweise wird die Einheit zur Bekämpfung von Schwerst- und Gewaltkriminalität eingesetzt, aber auch bei Terrorbedrohungen und Geiselnahmen. mkr Foto: dpa/Ralf Hirschberger