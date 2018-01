c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Behörden sollen nach dem Willen von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) künftig bevorzugt Elektroautos anschaffen. Ein entsprechendes Rundschreiben sei etwa an die Bezirke, die Senatsverwaltungen und die Polizei gegangen, teilte Günther am Montag mit. Der Senat muss dem Vorhaben noch zustimmen und es in eine Verwaltungsvorschrift gießen. Es gibt allerdings Einschränkungen: Wenn reine E-Autos für den »geplanten Einsatzzweck« zu teuer sind, sollen alternativ Fahrzeuge mit Hybrid- oder Erdgasantrieb angeschafft werden. Welche Kosten noch vertretbar seien, müsse die jeweilige Behörde selbst prüfen, sagte ein Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung. dpa/nd