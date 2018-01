Auf einen 67-Jährigen, der in Marienfelde erschossen wurde, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrmals gefeuert worden. »Es wurden mehrere Schüsse abgegeben«, sagte Sprecher Martin Steltner am Montag. Einen Tatverdächtigen gebe es noch nicht. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Es werde auch geprüft, ob das Gewaltverbrechen einen persönlichen Hintergrund hat. Am Freitagabend war der schwer verletzte Arzt im Hof eines Büro- und Praxiskomplexes in der Malteserstraße entdeckt worden. dpa/nd