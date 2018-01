Schaffung des neuen Postens in der zukünftigen Bundesregierung soll helfen, stärker gegen Judenhass vorzugehen

SPD-Staatssekretärin will Gedenkstättenfahrten in Lehrplänen von Integrationskursen verankern

Unbekannte haben im Volkspark Friedrichshain antisemitische Parolen geschmiert. Eine Zeugin entdeckte am Sonntagnachmittag die mit einem schwarzen Stift aufgetragenen Schmierereien »Kauft nicht beim Juden« und »Juden raus« auf einer Aussichtsplattform und alarmierte die Polizei, teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung. epd/nd

Senat will Integration mit Rahmenvertrag verbessern / Vorbild ist Baden-Württemberg

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!