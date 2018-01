Ganz wichtig: Enthalten sein muss auch der Hinweis, dass der Abschluss der Versicherung freiwillig und nicht an den Kredit gekoppelt ist! Die Praxiserfahrungen mit dieser Regelung sollen 2020 ausgewertet werden, um zu sehen, ob die Veränderungen greifen oder das Gesetz nachgebessert werden muss.

Leider veröffentlichte die Bafin ihre Ergebnisse denkbar spät für die bereits laufenden parlamentarischen Verhandlungen. Die EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie muss bis Februar 2018 in deutsches Recht umgesetzt werden. Ende Juni 2017 verabschiedete daher der Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition einen Kompromiss. Eine zeitliche Entkoppelung von Ratenkredit und Versicherungsvertrag, wie es Linke, Grüne und Verbraucherschützer fordern, wurde ebenso wenig beschlossen wie ein Totalverbot.

»Bei Verbrauchern entsteht zu oft der Eindruck, dass ein Darlehensvertrag an den Abschluss einer Restschuldversicherung geknüpft ist«, weiß Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), aus der Praxis. Außerdem fehle ein eindeutiges Preisschild, welches den Preis für Kredit und Restschuldversicherung klar ausweist.

Von der Provision, die der Kunde wie für jeden Versicherungsvertrag zahlen muss, behalten Banken bis zu 70 Prozent für sich. Nur der Rest geht an das Versicherungsunternehmen, das die eigentliche Leistung erbringt. Insgesamt belegt die Bafin-Untersuchung erhebliche Lücken und Mängel bei den Informations- und Beratungspflichten von Kreditinstituten.

Eine Restschuldversicherung springt im Notfall ein, etwa, wenn der Kunde arbeitslos wird und seine Raten nicht mehr bezahlen kann. Auch im Todesfall hilft eine Restschuldversicherung den Hinterbliebenen, Schulden zu begleichen. Eine solche Absicherung kann also durchaus zweckmäßig für Verbraucher sein. Doch selbstverständlich gibt es sie nicht umsonst. Umgerechnet in Zins und Zinseszins kann sich durch eine Police der effektive Zins, den Sie für einen Kredit bezahlen, verdoppeln.

Eine Möglichkeit, die von Banken und Sparkassen gerne genutzt wird, sind Koppelgeschäfte. So wird mit dem Verkauf eines Kredits gleich noch eine Versicherungspolice obendrauf verscherbelt: Zwei von drei Ratenkrediten werden mit einem Zusatzvertrag »gekoppelt«, einer Restschuldversicherung. Weit mehr als zwei Millionen solcher Verträge sind nach einer Schätzung der Finanzaufsicht Bafin bundesweit im Umlauf.

Kaufen auf Pump war schon immer etwas teurer. Doch in Zeiten niedrigster Zinsen ist die Versuchung dennoch groß. Auch für Banken. Denn die Kreditinstitute suchen händeringend nach neuen Einnahmequellen.

