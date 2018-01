Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Der Regisseur Volker Schlöndorff erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Filmfestivals »Türkei Deutschland« in Nürnberg. Zusammen mit ihm wird der türkische Schauspieler Halil Ergün ausgezeichnet, teilte die Festivalleitung am Dienstag mit. Die Jury würdige damit Schlöndorffs Gesamtwerk, »das sich auch durch hohes interkulturelles Selbstverständnis auszeichnet, in denen er gesellschaftspolitische Themen künstlerisch aufarbeitet und somit einem breiten internationalen Publikum zugänglich macht«, heißt es in einer Mitteilung der Festivalmacher. Das Filmfestival findet vom 9. bis 18. März in der Frankenmetropole statt.

Ergün wiederum erhalte den Ehrenpreis für sein »unnachgiebiges Streben, Filmkunst in der Türkei auf höchstmöglichem Niveau zu entwickeln und international hoffähig zu machen«, begründete die Festivaljury ihre Entscheidung. Ergün sei einer der kreativsten Schauspieler der Türkei, der sich in seiner mehr als 40-jährigen Karriere stets erneuerte. Trotz seines großen Erfolges beim Publikum habe er sich nie gescheut, auch an kritischen Produktionen mitzuwirken und dabei in Kauf genommen, seine Karriere zugunsten seiner Ideale zu gefährden. Seine couragierte Haltung habe ihn zum »Gewissen des Publikums« gemacht, betonte die Jury. dpa