Siemens elektrifiziert Indiens Metro. Der deutsche Konzern gab vergangene Woche einen weiteren Abschluss auf dem Subkontinent bekannt: Der Nahverkehrsbetreiber Metro Link Express hat die Münchner mit der Elek- trifizierung einer fast 40 Kilometer langen Strecke in Ahmedabad beauftragt. Die Metropole ist das wirtschaftliche Herz des Bundesstaates Gujarat, der Heimat des indischen Premiers Modi. »Die neue Metro-Linie«, erklärt eine Siemens-Sprecherin, »trägt zur Verbesserung der Lebensqualität und des wirtschaftlichen Wachstums in Ahmedabad und der Region bei.« Ziel dieses und fünf weiterer Metro-Projekte sei es, die Urbanisierung zu bewältigen.

In Indien vollzieht sich gerade ein Trend. Jedes Jahr zieht es Abermillionen Menschen in die Städte - in der Hoffnung auf Arbeit und bescheidenen Wohlstand. Das verschärft den Druck auf die überlastete Infrastruktur. Es ist vor allem der »Bevölkerungsdruck«, der Indiens wirtschaftliches Wach...