Berlin. Das Computerspiel »Riot Simulator« (Aufstandssimulator) ist seit Kurzem auf der Plattform »Steam« für die Betriebssysteme Windows und Mac erhältlich. Nutzer können in dem auf einer Pixelgrafik basierenden Programm reale globale Aufstände nachspielen, sowohl aufseiten der Demonstranten als auch der Polizei. Die Level porträtieren unter anderem gesellschaftliche Konflikte in Griechenland, Ägypten, Spanien und Italien. seb

