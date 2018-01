Die Spielergewerkschaft VDV hätte sich lieber vor dem Urteil eine tarifvertragliche Einigung mit der DFL gewünscht. »Tarifverträge sind in anderen großen europäischen Fußballnationen Standard. Sie garantieren Rechtssicherheit, schaffen faire Arbeitsbedingungen und verbessern zudem den Vermarktungswert einer Liga« sagte VDV-Geschäftsführer Ulf Baranowsky. SID/nd

Hätte das höchste deutsche Arbeitsgericht zugunsten Müllers entschieden, müssten die Klubs ihre Spieler weit über die Zeit anstellen, in denen sie eingesetzt werden können, weil nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz Arbeitsverträge normaler Arbeitnehmer nach zwei Jahren nicht erneut befristetet werden dürfen. Fußballer stellen nun aber eine Ausnahme dar. »Wir sind froh, dass jetzt Rechtsklarheit herrscht. Das Gericht hat überzeugend argumentiert, dass ein Profifußballer nicht mit einem normalen Arbeitnehmer zu vergleichen ist - zumindest in der Frage der Befristung«, sagte der Rechtsdirektor der Deutschen Fußball Liga, Jürgen Paepke. Müller muss nun sogar die Gerichtskosten tragen.

Das Gericht war der Meinung, dass die besondere Arbeitsleistung eines Profifußballers eine Befristung von Arbeitsverträgen rechtfertige. »Von ihm werden Höchstleistungen erwartet, die er aber nur in einer begrenzten Zeit erbringen kann. Daraus ergibt sich ein berechtigtes Interesse der Vereine für ein befristetes Arbeitsverhältnis«, sagte die Vorsitzende Edith Gräfl. Für Mainz 05 - und den gesamten Fußball - sei das Urteil von grundlegender Bedeutung, sagte Sportvorstand Rouven Schröder. Die Klubarbeit bestehe zu einem großen Teil daraus, dass junge Nachwuchsspieler aufgebaut und in den Profikader integriert werden. »Rentenverträge älterer Spieler würden dieses Prinzip unmöglich oder unbezahlbar machen«, argumentierte Schröder.

Erfurt. Die deutschen Fußballklubs atmen auf. Befristete Verträge für Profifußballer sind weiterhin zulässig. Das entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt im Fall des früheren Torhüters Heinz Müller gegen seinen Ex-Klub FSV Mainz 05 und ersparte dem Transferwesen im deutschen Fußball und anderen Sportarten ein heftiges Beben.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Spekulationen über den Verkauf von Stürmer Naby Keita in der laufenden Saison erklärt Leipziger Vereinsführung für beendet

Acht von neun US-Tennisspielerinnen und die besten Männer scheitern in der ersten Runde der Australien Open

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!