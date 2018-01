c/o

Drei Obdachlose sind am Montagabend auf dem U-Bahnhof Yorckstraße in Schöneberg von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trat der Schläger auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Yorckstraße zunächst einem 50-jährigen Mann ins Gesicht und schlug dessen 36-jährigen Begleiter mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Anlass sei bislang noch unklar. Außerdem soll der Täter laut einer Zeugin einem weiteren, derzeit noch unbekannten Obdachlosen ins Bein gestochen haben.

Der Täter flüchtete anschließend mit einem Begleiter. Vor Eintreffen der alarmierten Polizisten entfernte sich der am Bein verletzte Mann. Die beiden anderen Opfer lehnten die Behandlung durch einen Arzt zunächst ab, hieß es. epd/nd