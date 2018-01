Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Die SPD-Spitze bemüht sich gegen große Skepsis in der Partei intensiv um eine Zustimmung für eine Neuauflage der Großen Koalition. SPD-Chef Martin Schulz appellierte eindringlich an seine Partei, beim Sonderparteitag am Sonntag den Weg frei zu machen für Koalitionsverhandlungen mit der Union. »Es lohnt sich«, sagte Schulz am Dienstag in einem Live-Chat mit Facebook-Nutzern.

Nicht überzeugt von einer Groko-Neuauflage ist etwa die Berliner SPD. Mit 21 zu acht Stimmen lehnte der Landesvorstand am Montag die Koalitionsgespräche ab. Brandenburgs SPD-Landesvorstand hingegen befürwortet die Aufnahme der Gespräche. Die Abstimmung dort - ebenfalls am Montag - ging mit neun zu zwei Stimmen für die Verhandlungen aus. Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Michael Groschek erklärte, das Stimmverhalten der Delegierten aus seinem Landesverband sei noch nicht abzusehen. »Wir haben Mitglieder, die sagen Ja, und welche, die sagen Nein, und dazwischen ist ein großer Teil von nachdenklichen Unentschlossenen.« dpa/nd Seite 5