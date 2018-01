Neuruppin. Die Polizei hat ein entführtes Baby in den Niederlanden aufgespürt. Polizisten haben die zehn Monate alte Yasmina aus Gransee (Oberhavel) am Sonntag in Herwijen unversehrt in Obhut genommen, teilte die Polizeidirektion Nord am Dienstag mit. Der mutmaßliche Entführer sei der 39-jährige Vater des Kindes, der Yasmina Ende Dezember in Gransee nicht an die 18 Jahre alte Mutter übergeben, sondern in die Niederlande entführt haben soll, sagte Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann. Gegen den Vater wurde Haftbefehl erlassen. Mutter und Vater seien als Flüchtlinge aus unterschiedlichen Kulturkreisen nach Deutschland gekommen, erklärte die Polizei. Sie wurden in Deutschland Eltern der kleinen Yasmina. Später trennte sich das Paar, der Vater lebte in Rheinland-Pfalz. Die Mutter hatte Yasmina am 31. Dezember als vermisst gemeldet, nachdem der Vater das Baby nicht wie vereinbart nach einem Besuchstag zurückbrachte. Das Kind wurde nun bei der Schwester des Vaters gefunden. dpa/nd