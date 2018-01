Die IG Metall weitete am Dienstag in Berlin und Brandenburg ihre Warnstreiks aus. In Berlin waren Beschäftigte aus zwölf Betrieben aufgerufen, die Arbeit zeitweise niederzulegen. Im Land Brandenburg sollten sich die Angestellten unter anderem bei Heidelberger Druckmaschinen in Brandenburg/Havel sowie Rolls-Royce in Blankenfelde-Mahlow an Warnstreiks beteiligen. Im derzeitigen Tarifkonflikt fordert die IG Metall sechs Prozent mehr Lohn sowie das individuelle Recht, die Wochenarbeitszeit befristet auf 28 Stunden reduzieren zu können. dpa/nd