Der berühmte Jean Anthelme Brillat Savarin serviert eine »Kraftbrühe für Literaten«. Die Schaffenskraft soll erheblich erhöht werden, aber man braucht ein Kalbsknie von mindestens zwei Pfund, »drei alte Tauben und 25 ganz frische Krebse« dafür. Da hat es Philippe Delerm mit einem »Croissant am Morgen« schon leichter. Alexandre Dumas sinniert über das Ei und die Zwiebel. Gustave Flaubert schätzt »Eingemachtes«. Und Roland Barthes weiß um die tiefere Bedeutung eines noch blutigen Beefsteaks, dessen Genuss ein zugleich natürlicher wie moralischer Akt sei. Unterhaltsam ist, was Rainer Moritz an Kulinarischem aus der französischen Literatur ausgewählt hat. Und es macht Appetit. I.G.

Rainer Moritz (Hg.): Frankreich à la carte. Kulinarische Geschichten. Ebersbach & Simon. 144 S., geb., 16,80 €.