Der Deutsche Krimipreis geht in diesem Jahr an »Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens« von Oliver Bottini, wie das Bochumer Krimiarchiv erklärte. Der Berliner Autor erzählt von der Wirklichkeit der Globalisierung, dem Landraub der Agrarkonzerne, den einschneidenden Veränderungen in Europa nach 1989, von Verlusten und Gewinnen, Trauer und Leid. Der Roman handelt von einem rumänischen Ermittler, den die Recherchen zum Mord an einer jungen Deutschen nach Mecklenburg führen. dpa/nd