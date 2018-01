Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Zum 100. Geburtsjahr von Irving Penn (1917 - 2009) widmet die Galerie C/O Berlin dem berühmten US-Fotografen eine umfangreiche Retrospektive. Die Ausstellung vom 24. März bis 1. Juli ist Höhepunkt des Jahresprogramms, das Galeriechef Stephan Erfurt mit seinem Kuratorenteam vorstellte.

Irving Penn gehört mit seinen streng reduzierten Akt-, Mode- und Porträtfotos zu den einflussreichsten Kamerakünstlern der Welt. Die Ausstellung »Der Jahrhundertfotograf« entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Metropolitan Museum of Art und der Irving Penn Stiftung in New York. Sie wird rund 240 Werke aus 70 Schaffensjahren zeigen.

Weitere Ausstellungen plant die privat gegründete Galerie etwa mit Polaroids von Wim Wenders (7.7. bis 23.9.) und einer Retrospektive zum Lebenswerk von Nicholas Nixon (29.9. bis 2.12.). Im September ist C/O Berlin erneut Eröffnungsgastgeber des Europäischen Monats der Fotografie. Seit dem Umzug ins Amerika Haus vor drei Jahren hatte die Galerie einer Sprecherin zufolge rund 550 000 Besucher. dpa