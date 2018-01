c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Der in Berlin geplante beschleunigte Bau von Kindergärten aus Fertigteilen kommt in Gang. Inzwischen stehen die Standorte der ersten 16 »Schnellbau-Kitas« fest, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Bausenatorin Katrin Lompscher (LINKE) am Mittwoch mitteilten. Zudem gibt es nach einem Wettbewerb zwei Siegerentwürfe, die nun umgesetzt werden sollen. Baubeginn für die modularen Bauten soll im vierten Quartal sein, fertig sollen die ersten im Frühjahr 2019 sein. Insgesamt plant das Land bis zu 35 »Schnellbau-Kitas« mit bis zu 3000 Plätzen. Hintergrund ist der stark wachsende Bedarf an Betreuungsplätzen. Insgesamt stehen dafür 75 Millionen Euro aus Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt zur Verfügung.

»Beim Kita-Ausbau befinden wir uns weiter in einem Wettlauf mit den stark steigenden Kinderzahlen. Um Schritt zu halten, müssen wir noch mal an Tempo zulegen«, sagte Scheeres. »Die Modularen Kita-Bauten erfüllen alle baulichen und auch pädagogischen Ansprüche, die wir heute an moderne Kita-Bauten stellen.«

Die Modulbauten aus Fertigteilen sollen weitgehend aus Holz entstehen, aber nach den Worten Lompschers nicht gleichförmig aussehen. Vorteil der Bauweise sei, dass sie individuell an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden könnten. Und: »Wir haben eine vereinfachte und beschleunigte Planung sowie einfachere baufachliche Prüfungen und Genehmigungsverfahren.«

Gebaut werden ein zweigeschossiges Modell mit 60 bis 120 Plätzen und ein dreigeschossiges Modell mit 120 bis 150 Plätzen. Bauherr wird das Land sein. Nach Fertigstellung werden die Kitas an die Nutzer übergeben, die dafür keine Miete zahlen, jedoch für den laufenden Unterhalt sorgen müssten. Die Betreiber werden europaweit ausgeschrieben. An einigen Standorten, an denen es bereits Kitas gibt und Modulgebäude angebaut werden, sollen die bisherigen Träger zum Zug kommen.

Insgesamt will Rot-Rot-Grün in dieser Legislaturperiode 25 000 neue Kita-Plätze schaffen, die Gesamtzahl erhöht sich so auf 193 000. dpa/nd