Verfassungsschutz beobachtet 620 Salafisten in der Hauptstadt, von denen 330 als besonders gefährlich eingestuft werden

Dazu sagt Niklas Schrader, Verfassungsschutzexperte der Linksfraktion: »Wir haben momentan zwar Präventionsangebote für Jugendliche, müssen uns aber auch Gedanken machen, wie wir die Menschen über 30 erreichen und aus den Strukturen herauslösen, wenn die Szene doch immer größer zu werden scheint.« Vielfach diskutierten Verboten großer Moscheen steht Schrader unterdessen skeptisch gegenüber: »Man darf nicht vergessen, dass das auch religiöse Zentren für nicht radikale Menschen sind.« Verbote würden Radikalisierungstendenzen eher verstärken, so Schrader.

Nach Aussage von Bernd Palenda, Leiter des Berliner Verfassungsschutzes, liegt das, neben dem Niedergang des »Islamischen Staates«, auch an zivilgesellschaftlichen Programmen: »Die Prävention für Jugendliche muss auf jeden Fall fortgesetzt werden, da sie bisher erfolgreich war.«

Der Lageanalyse zufolge ist die Szene seit 2004 aktiv in Berlin vertreten. Rund 51 Prozent der Islamisten seien Deutsche, von denen jedoch knapp ein Drittel eine doppelte Staatsangehörigkeit habe. Von den nicht deutschen Salafisten käme rund ein Drittel aus Russland, heißt es im Bericht. Etwaige Vorwürfe, die Zunahme sei durch den Zuzug von Flüchtlingen begründet, wies Andreas Geisel zurück: »Die Zahl der Flüchtlinge in der Berliner Salafistenszene ist auffallend gering.« Laut Innensenator können aktuell rund 27 direkt aus Syrien und dem Irak Geflüchtete der salafistischen Szene zugerechnet werden. Rund 90 Prozent aller Berliner Salafisten sind männlich. Im Durchschnitt sind sie 33,9 Jahre alt.

Hotspots der Szene sind der 29 Seiten langen Lageanalyse zufolge Neukölln, Kreuzberg, Moabit und Gesundbrunnen. Für Andreas Geisel handelt es sich um ein Phänomen »des alten Westberlins«: »Fast sechzig Prozent der Zugehörigen wohnt in der Nähe der dortigen Moscheen.« Nach Aussage des Innensenators hätte sich die salafistische Szene mit Bekleidungsgeschäften, religiösen Vereinszentren, Buchläden und Lebensmittelgeschäften eine eigene Infrastruktur rund um die ehemalige Fussilet-Moschee oder etwa die Al-Nur-Moschee geschaffen. »Das zieht Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet nach Berlin«, so Geisel.

Die Studie biete für die Sicherheitsbehörden eine gute Grundlage, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch im Verfassungsschutzausschuss des Abgeordnetenhauses. »Die Berliner Sicherheitsbehörden haben die salafistische Szene sehr genau im Blick. Wir werden nicht nachlassen, sie mit repressiven und präventiven Maßnahmen unter Druck zu setzen«, so Geisel weiter.

Die Zahl der Salafisten in Berlin hat sich von 350 im Jahr 2011 auf aktuell rund 950 Personen nahezu verdreifacht. Rund die Hälfte von ihnen sei gewaltorientiert, heißt es in einer neuen Studie des Verfassungsschutzes, für die Daten von 748 Salafisten ausgewertet wurden.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Güteverhandlung zwischen Arbeiter der Mall of Berlin und Bauherr endete ohne Einigung

Verfassungsschutz stellte am Mittwoch im Abgeordnetenhaus neue Untersuchung zu radikalen Islamisten vor

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!