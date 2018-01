Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Pritzwalk. Vier Schüler einer Grundschule in Pritzwalk (Prignitz) haben eine neunjährige Mitschülerin festgehalten und getreten. Das Mädchen kam mit Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Nord am Donnerstag mitteilte. Die vier Schüler sollen die Neunjährige zunächst festgehalten haben. Einer der Angreifer habe sie dann getreten. Dem Angriff, der sich bereits am Montag ereignet hatte, seien jahrelange Beleidigungen und Mobbing vorausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Eltern des Mädchens waren am Mittwoch bei der Polizei erschienen und hatten Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. »Die Ermittlungen laufen«, sagte die Sprecherin. dpa/nd