Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Krausnick. Die Freizeitanlage Tropical Islands in Krausnick (Dahme-Spreewald) will ihr Areal um Unterkünfte und Aktivitäten im Innen- und Außenbereich erweitern. So soll die Umsetzung einer neuen Spielewelt für Kinder, Bogenschießen für Gäste jeden Alters und ein Streichelzoo noch im laufenden Jahr vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. »Es ist ganz wichtig, dass wir das Resort weiterentwickeln, denn die Konkurrenz in Europa schläft nicht«, sagte der neue Geschäftsführer Michiel Illy. Der Niederländer folgt auf den Posten seines Landsmannes Jan Janssen. Janssen leitete die Anlage seit 2013. dpa/nd