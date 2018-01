Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Am Skifliegen scheiden sich die Geister. Jene, denen es ums Schneller-Höher-Weiter geht, scheinen die Oberhand zu gewinnen: So oft wie in diesem Winter wurde noch nie in einer Saison geflogen. Auch bei der WM in Oberstdorf werden die besten und tollkühnsten Flieger ab Freitag wieder in sportliche Grauzonen vordringen. Wo das Limit des Menschenmöglichen liegt, ist weiter offen.

»Es gibt kein Limit«, behauptet der ehemalige Skiflugweltmeister Severin Freund. »Einst hat man gesagt, der Mensch könne nicht über 100 Meter weit springen, weil der Körper das nicht aushält«, sagt Freund: »Heute wären wir Athleten die ersten, die sagen, wir fliegen 300 Meter weit, wenn es eine Schanze dafür gibt.« Dabei gab es die bereits. 2011 hatte der auf Spektakel spezialisierte Brausegigant Red Bull eine riesige Naturschanze auf 3000 Metern Höhe im Nationalpark Hohe Tauern installiert, um die 300 zu knacken, die »Werksspringer« Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern waren als Versuchskaninchen auserkoren. »300 Meter sind für einen Skiflieger möglich«, sagte Schlierenzauer damals.

Das Unternehmen wurde abgeblasen, weil Österreichs Skiverband seinen Topathleten aus Sicherheitsgründen die Freigabe verweigerte. Morgenstern beendete 2014 auch wegen eines schrecklichen Sturzes beim Flugweltcup am Kulm seine Karriere. Skifliegen ist eben nicht nur eine Sportart, die süchtig macht. »Ein Flug auf 245 Meter bringt eine Welle an Gefühlen, die durch den Körper schießen«, berichtet der deutsche Spitzenspringer Andreas Wellinger. Skifliegen ist auch eine Sportart, die ihre Kinder schnell frisst. Die Risiken, die das Abheben von den Riesenbakken mit sich bringt, hatte der Weltverband FIS bereits in den 80ern erkannt und der Weitenjagd Einhalt zu gebieten versucht. 1986 entschied die FIS dann, den Weltrekord bei 191 Metern einzufrieren. Jeder Sprung, der diese Weite übertraf, wurde fortan als 191er gewertet - Wettkampfergebnisse wurden zur Farce.

Spätestens seit 2011, als in Norwegen der umgebaute Vikersundbakken in Dienst gestellt wurde, war es vorbei mit der Zurückhaltung. Den Weltrekord hält mittlerweile der Österreicher Stefan Kraft mit 253,5 Meter. Geflogen wird immer weiter, immer mehr. Im Olympiawinter stehen vier der fünf derzeit betriebenen Flugschanzen im Wettkampfkalender. Die olympische Normalschanze taucht hingegen gar nicht mehr im Weltcup auf.

Weiter, immer weiter - aber wohin? Physisch scheinen keine Grenzen gesetzt, das hatte der Grazer Universitätsprofessor Wolfram Müller schon in den 90ern theoretisch erforscht. »Beim Skifliegen nimmt der Springer ab 200 Metern einen fast konstanten Gleitwinkel ein. Vom Standpunkt der Physik und der Aerodynamik ist ein 400-Meter-Flug nicht auszuschließen«, sagte Müller.

Dass solche Dimensionen auf absehbare Zeit Science-Fiction bleiben, resultiert aus praktischen Erwägungen: Die nötigen Anlagen würden finanziell und strukturell jedes vertretbare Maß sprengen. »Wir wollen keine Rekordjagd um jeden Preis«, sagte FIS-Renndirektor Walter Hofer: »Schließlich soll der Zuschauer nicht nur irgendwo einen schwarzen Punkt fliegen sehen.« SID/nd