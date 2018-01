Dem Berliner Schriftsteller Thomas Lehr wird der mit 25 000 Euro dotierte Bremer Literaturpreis verliehen. Der Festakt ist am 29. Januar im Rathaus der Hansestadt geplant, wie der Bremer Senat mitteilte. Lehr bekommt die Auszeichnung für seinen im Hanser-Verlag erschienenen Roman »Schlafende Sonne«. Der Autor führe seine Figuren mit erzählerischer Kraft und sprachlichem Wagemut durch die Katastrophenlandschaften des 20. Jahrhunderts, hieß es zur Begründung. Lehr wurde 1957 in Speyer geboren und studierte zunächst Biochemie, bevor er sich ganz der Schriftstellerei zuwandte. Für sein umfangreiches Werk erhielt er zahlreiche Preise. Sein letzter Roman »Schlafende Sonne« (2017) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. epd/nd

