Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres haben die Berliner Wasserbetriebe beim Freimachen des Baufelds für die Baugrube eines geplanten großen Stauraumkanals unter dem Mauerpark einige Relikte aus der Zeit der deutschen Teilung gefunden: die mutmaßlich letzte Panzersperre der DDR, einen Fluchttunnel und Teile des so genannten Grenzmeldenetzes. Zumindest die Panzersperre aus dem ehemaligen Grenzgebiet der DDR soll wieder zu sehen sein, wenn der Stauraumkanal fertig ist, erklärten die Wasserbetriebe in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Nach Abschluss der Bauarbeiten an dem Schmutzwasserspeicher soll die Panzersperre als »historisches Fenster« am Eingang des Mauerparks platziert werden.

Foto: Zuvor musste die tonnenschwere Sperre aber den Bauarbeiten weichen, mit denen die Wasserbetriebe ihre Infrastruktur verbessern, um besser gegen häufiger auftretende Wetterextreme mit Starkregen gewappnet zu sein. Um die Bauarbeiten zu ermöglichen, hob ein Riesenkran am Donnerstag die Panzersperre an, um sie danach zu verladen. mkr Foto: nd/Ulli Winkler