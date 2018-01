c/o

Eine Gruppe junge Männer soll in Gesundbrunnen einen 26-Jährigen zunächst homophob beleidigt und dann verprügelt haben. Der Vorfall habe sich in der Nacht auf Donnerstag auf der Prinzenallee an der Ecke zur Bellermannstraße ereignet, wie die Polizei mitteilte. Fünf Unbekannte hätten den 26-Jährigen demnach zuerst beschimpft. Dann habe ihn einer der Männer zu Boden geschlagen, wie das Opfer der Polizei gegenüber erklärte. Die Täter stahlen ihm daraufhin Zigaretten und Bargeld. Als der 26-Jährige aufstehen wollte, kam einer der Täter zurück und schlug ihn erneut. Das Opfer wurde nach Angaben eines Polizeisprechers leicht verletzt. Die mutmaßlichen Täter konnten flüchten. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. dpa/nd