Zwei 1998 in den USA und Marokko eingeschlagene Meteoriten enthalten Wasser und Spuren von Aminosäuren, wie ein Forscherteam um Queenie H. S. Chan vom Johnson Space Center der NASA in Houston im Fachblatt »Science Advances« berichtet. Die Wissenschaftler fanden bei der Untersuchung der Meteoriten heraus, dass beide offenbar von einem Asteroiden ähnlich dem Zwergplaneten Ceres stammen. Allerdings verweisen die Unterschiede der Zusammensetzung der Aminosäuren im Meteoritengestein und den eingeschlossenen Salzkristallen auf die Vermischung von Material zweier verschiedener Asteroiden. StS

Die auch im Biolandbau gegen Pilzkrankheiten zugelassenen Kupfersalze sind umstritten. An Alternativen wird gearbeitet.

Heinrich Vogelers Friedensappell an Kaiser Wilhelm II. vor 100 Jahren.

