Zeichnung: Ekkehard Müller

Stickoxide sind schädlich. Das hat der Abgasskandal fest in unseren Köpfen verankert. Zu Recht, denn die verschiedenen Sauerstoffverbindungen des Stickstoffs sind aggressive, giftige Gase. Schon deshalb hatte lange Zeit niemand vermutet, dass eine dieser gefährlichen Verbindungen eine erwünschte biologische Wirkung haben könnte. Doch genau das wurde überraschenderweise in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt.

Stickstoffmonoxid (NO) entpuppte sich als wichtiges Signalmolekül. Es ist enorm, was das giftige Gas in der richtigen Konzentration und am richtigen Ort alles vermag! Gebildet aus der Aminosäure Arginin durchdringt NO schnell jede Zellwand. Allerdings ist es so kurzlebig, dass es nur umliegendes Gewebe erreicht.

Als Gewebshormon lässt es die Gefäßmuskulatur erschlaffen. Auf diese Weise regelt es den Blutdruck und die Blutzufuhr zu den Organen. Das nutzt man, um bei Herzattacken mit NO-liefernden Medikamenten die verengten Gefäße zu weiten. Das Blut kann wieder strömen und Sauerstoff zum Herzen gelangen. Auf gleichem Wege lässt sich auch die Potenz stärken. Sildenafil, der Viagra-Wirkstoff, bildet zwar kein NO, steigert aber dessen Wirkung. Eine ganz andere Aufgabe erfüllt NO im Darm. Dort steuert es die wellenförmigen Kontraktionen, die die Nahrung vorwärts bewegen. So kann sogar das Pökelsalz in Schinken und Fleisch durch NO-Bildung die Verdauung fördern.

Den Nerven dient NO nicht als Gewebshormon, sondern als Neurotransmitter. Es scheint eine wichtige Rolle beim Lernen und Erinnern zu spielen.

In unserer Immunabwehr schließlich wirkt NO wirklich als Gift. Seine chemische Aggressivität hilft, eingedrungene Bakterien zu töten.

Zum Glück kann das NO der Dieselabgase all diese Prozesse nicht stören. Davor schützt seine Kurzlebigkeit an der Luft. Gefährlich kann es dort gleichwohl sein. Mit Sauerstoff reagiert es sofort zu Stickstoffdioxid, das mit Wasser Salpetersäure bildet. Geschieht das in der Atmosphäre, entsteht saurer Regen, geschieht es in unseren Atemwegen, werden diese gereizt.

Noch ärger wird es bei starker Sonneneinstrahlung. Da bildet sich mit Luftsauerstoff sogar Ozon, einer der gefährlichen Hauptbestandteile des Sommersmogs! Kein Wunder, dass die gesetzlich festgelegten tolerablen Stickoxid-Grenzwerte stetig nach unten korrigiert wurden. Das erschwerte die Arbeit der Autobauer. Doch das rechtfertigt nicht den Betrug!

Die Chemie kennt seit langem ein sicheres Mittel gegen Stickoxide: Ammoniak. Damit bilden sich unschädlicher Stickstoff und Wasser. Allerdings ist Ammoniak selbst giftig. Es verbietet sich, ihn direkt in Motoren zu nutzten. Aber er lässt sich aus Harnstoff mit einem Katalysator gezielt freisetzen. Adblue hat man diesen zumindest chemisch simplen Zusatz getauft. Das klingt wieder gut. Nach blauem Himmel und Klimaschutz. Nur senkt sein ausreichender Zusatz die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge und den Profit. Auf dem Altar dieses Profits wurden letztendlich die wahren Schadstoffwerte und der Schutz von Gesundheit und Umwelt geopfert.