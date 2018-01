Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Wiesbaden. Rund vier von zehn Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten hatten im vergangenen Jahr eine schnelle Internetverbindung. Damit sei ihr Anteil um vier Prozentpunkte im Vergleich zu 2016 gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Demnach lag Deutschland weiter im EU-Mittelfeld und nur knapp über dem Durchschnitt. In Dänemark hatten demnach fast drei Viertel aller Firmen der Größe schnelles Internet - Spitzenplatz in Europa. Auch in den Niederlanden (65 Prozent) und in Schweden (64 Prozent) sei der Anteil hoch. Von den Unternehmen in Zypern, Griechenland und Italien hingegen surft nur ein Viertel schnell. AFP/nd