Trotz Notwendigkeit entstanden in der alten Bundesrepublik erst mit Willy Brandt Ende der 1960er Jahre Reformbestrebungen, die durch die Losung »Aufstieg durch Bildung« getragen wurden. tgn

Im 19. Jahrhundert entstand mit der Humboldtschen Bildungsreform das humanistische Gymnasium, das auf Allgemeinbildung über alte Sprachen fokussierte. Laut Humboldt sollte dieses offen für alle sein, doch wurde es in der Folge zur Eliteeinrichtung des entstehenden Bildungsbürgertums. Aus diesem Ansatz kristallisierte sich später das dreigliedrige Schulsystem heraus. Zunächst als Vorschule, Elementarschule und Gymnasium, dann als Volksschule, Mittelschule und Gymnasium.

Bildungsreformen. Von Bildungsreformen spricht man bei einem umfassenden und sich über mehrere Bildungsbereiche erstreckenden Konzept. Die erste Reform im heute deutschsprachigen Raum wird auf die Zeit der Karolinger unter Karl dem Großen datiert. Der Reformschritt der Neuzeit bestand in der humanistischen Gelehrtenschule, in deren Folge es durch hohen Zulauf zur Einführung einer Elementarschule mit allgemeiner Schulpflicht kam.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Die auch im Biolandbau gegen Pilzkrankheiten zugelassenen Kupfersalze sind umstritten. An Alternativen wird gearbeitet.

Heinrich Vogelers Friedensappell an Kaiser Wilhelm II. vor 100 Jahren.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!