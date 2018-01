Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Nicht nur die Tischtennisspielerinnen vom ttc eastside sind Gewinner, sondern auch jene Leser, die ihre Stimme abgegeben haben und bei unserer Auslosung das nötige Quäntchen Glück hatten: So wie Elke Denecke aus Leipzig, die Gewinnerin unseres Hauptpreises. Sie darf sich auf eine Woche Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen und bis zu drei Kindern in einem Familienzimmer des Hotels »Lugsteinhof« in Altenberg/Zinnwald freuen - Urlaub auf dem Kamm des Osterzgebirges in fast 900 Meter Höhe.

Waltraud Kermann aus Gorlosen gewinnt zwei Tageskarten für die Steintherme in Bad Belzig, einem staatlich anerkannten Thermal-Soleheilbad, plus gemeinsame Übernachtung in einem Hotel der Kurstadt.

Für Anton Stasch aus Berlin erbrachte die nd-Auslosung den Reisepreis des Hotels am Wald in Elgersburg (Thüringer Wald). Zur Übernachtung (zwei Personen im Doppelzimmer) kommt ein regionstypisches Frühstück und ein Drei-Gang-Menü hinzu. Für alle Reisepreise gilt Eigenanreise. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen!

Unsere Buchpreise aus dem Verlag Neues Leben verteilen sich wie folgt: »Peter Ducke - Held und Rebell«: Kerstin Gurmann (Berlin), Dr. Rolf Sukowski (Berlin), Matthias Meichsner (Berlin), Erhard Richter (Zeithain), Adam Brossart (Birkenau).

»Joachim Streich - Der Torjäger«: Gotthard Hartmann (Schwedt), Gerhard Siewert (Torgau), Horst Philipp (Berlin), Reinhold Waber (Mertingen), Gerhard Drobig (Berlin). Sie erhalten die Bücher per Post! Wir wünschen allen Gewinnern viel Vergnügen.