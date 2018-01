Alarmglocken in Italien / Auswirkungen auf Spanien und Portugal

London. Die US-Ratingagentur S&P hat die Kreditwürdigkeit von Griechenland und Spanen heraufgestuft. Die Bewertung von Griechenland stieg um eine Stufe von »B-« auf »B«. Eine weitere Verbesserung ist möglich, denn der Ausblick ist »positiv«. Begründet wurde dies mit besseren Aussichten für das Wirtschaftswachstum. Fitch hob die Bewertung von Spanien ebenfalls um eine Stufe von »BBB+« auf »A-« an. Zur Begründung verwies die US-Ratingagentur auf die relativ breit aufgestellte wirtschaftliche Erholung des Landes, die bei der Verringerung makroökonomischer Ungleichgewichte helfe. dpa/nd

