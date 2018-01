Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Zwei Worte hat Kant gebraucht, um zu erklären, was Schönheit ist: interesseloses Wohlgefallen. Heute ist an Ästhetik und Geschmack nichts mehr interesselos. Schönheit hat ihre Unschuld verloren. Und so sehen wir überall das Gleiche: Lange Haare, 100-mal mit Wildschweinborstenbürste seidig und glatt gekämmt, halboffene blutrote Kussmünder, Kinns in V-Form zurechtgephotoshopt und porenfreie Gesichter (meistens weiß). Makellosigkeit verkauft sich gut - weltweit.

Dass ungeschminkt und angezogen aus schlichter Schönheit Erhabenheit wird, zeigt Mihaela Norocs Fotoband »The Atlas of Beauty - Frauen der Welt«. Noroc begann in ihrer Kindheit, aus Schüchternheit zuerst nur Frauen in ihrer Umgebung zu fotografieren. Aus Mangel an Selbstbewusstsein gab sie das Fotografieren kurzzeitig auf, erst auf einer Reise nach Äthiopien fand sie es wieder. Ausgerechnet die Frauen dort zeigten ihr, wo es versteckt war. »Die meisten von ihnen kämpften und arbeiteten hart. Doch in dieser rauen Umgebung strahlten sie wie Sterne - mit Würde und Kraft«, sagt Noroc. 14 Monate reiste sie um die Welt, von den USA nach China, Nordkorea und Usbekistan bis nach Guatemala. So sind 500 Porträts entstanden, die gezupfte und ungezupfte Augenbrauen zeigen, Haut mit und ohne Pickel, mal faltig, mal glatt. Aber immer stolz. cod

The Atlas of Beauty - Frauen der Welt, Riva, geb., 352 S., 24,99 €