Gab auf der Klausur in Hamburg die Stoßrichtung vor: SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Das Ergebnis soll Geschlossenheit demonstrieren. Einstimmig verabschiedeten die 38 Abgeordneten der SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses am Samstag eine 19-seitige »Resolution« zur Wohnungspolitik: Der Titel des Papiers: »Leben in einer solidarischen Hauptstadt«. Große Kontroversen gab es zu der Schrift in Hamburg nicht, wohin sich die Sozialdemokraten für drei Tage zur traditionellen Frühjahrsklausur zurückgezogen hatten. Im Gegenteil: Noch nie zuvor sei eine Resolution so schnell verabschiedet worden, hieß es. »Alles easy«, erklärte Fraktionssprecher Markus Frenzel.

Beim Koalitionspartner der SPD, der LINKEN, wurde das Papier dagegen nicht auf die leichte Schulter genommen. Schließlich ist die Resolution gespickt mit Forderungen in Richtung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die seit Beginn dieser Legislatur von Katrin Lompscher (LINKE) verantwortet wird. In 23 Abschnitten auf 16 Seiten werden die Forderungen der Sozialdemokraten zur Wohnungspolitik dargelegt: Kritisiert werden unter anderem, dass der geplante Stadtentwicklungsplan Wohnen »unzureichend« sei, mit der der Rahmen und der Bedarf für den Wohnungsbau für die kommenden Jahre festgelegt werden sollen. Außerdem sei die Zusammenarbeit mit Brandenburg beim Wohnungsbau nicht zufriedenstellend. Die SPD forderte deshalb die zuständigen Senatsverwaltungen auf, »alles zu tun, die bisher positive Entwicklung bruchlos fortzusetzen und ein Abknicken nach unten zu verhindern«.

Ganz besondere Brisanz hat aber sicherlich die Forderungen nach der Installation einer neuen Steuerungsebene für den Wohnungsbau oberhalb der bisherigen politischen Leitung des Fachressorts. In dem Papier der SPD-Fraktion heißt es: »Berlin braucht eine stärkere politische Steuerung des Wohnungsneubaus.« Und: »Für die Beschleunigung und zügige Umsetzung des notwendigen Wohnungsneubaus in Berlin empfiehlt die SPD-Fraktion dem Senat - nach dem Vorbild von Hamburg - die Einrichtung einer Lenkungsgruppe unter Federführung des Regierenden Bürgermeisters bzw. der Senatskanzlei.«

Diese Praxis hatte den Berliner Abgeordneten Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) bei einem Besuch im Hamburger Rathaus dargelegt. In der Hansestadt treffen sich die wichtigsten Entscheidungsträger aus Senat, Wohnungsbaugesellschaften und Bezirken einmal pro Monat bei Scholz, um die wichtigsten Bauprojekte zu besprechen. »Wir hätten nicht unser Wohnungsprogramm so erfolgreich durchführen können, wenn wir nicht diesen politischen Konsens gehabt hätten«, betonte Dorothee Stapelfeldt auf der Tagung. Sie ist in Hamburg die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Sie legte auf der Klausur dar, wie Hamburg Neubau betreibt, dabei soll unter anderem die Autobahn 7 überbaut werden.

Einen politischen Konsens, mehr bezahlbaren Wohnraum zu bauen, gab es bislang auch in der rot-rot-grünen Senatskoalition in der Hauptstadt. Nach der Klausur der SPD-Fraktion und der Veröffentlichung der Resolution, in der die Sozialdemokraten alle Erfolge beim Wohnungsbau für sich vereinnahmen, während sie die Probleme an der aktuellen Stadtentwicklungsverwaltung festmachen, sorgte in der LINKEN für Unmut. »Es ist schon so mancher als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet«, schrieb LINKEN-Landeschefin Katina Schubert auf Twitter. Gewiss sei noch vieles verbesserungsfähig in etlichen Ressorts - das gehe bei Rot-Rot-Grün (»R2G«) aber nur gemeinsam, so die Landeschefin weiter. Weiter wollte die LINKE am Sonntag nichts dazu kommentieren. Die Ergebnisse der SPD-Resolution würden nun von den Fachpolitikern der LINKEN »in aller Ruhe« geprüft, sagte Schubert dem »nd«.