Matthias Rudolph Foto: Sybille Gurack

Am 25. Februar wählt Fürstenwalde seinen 108. Bürgermeister seit dem Jahr 1603, in dem die Aufzeichnungen dazu einsetzen. Erstmalig könnte eine Frau den Posten bekleiden. Drei Bewerber gibt es: Karin Lehmann, Hans-Ulrich Hengst und Matthias Rudolph. Der parteilose Ulrich Hengst war bis jetzt schon acht Jahre der Bürgermeister. Davor - seit 1994 - bestimmte er als Kämmerer die Geschicke der Stadt wesentlich mit.

Karin Lehmann Foto: Mario Radoi

Karin Lehmann (CDU) ist Geschäftsführerin des Kreissportbundes Oder-Spree und gehörte 1990 zu den Gründungsmitgliedern der Betriebssportgemeinschaft Pneumant. Hier wirkte sie 14 Jahre als Schatzmeisterin und seit neun Jahren als Vorsitzende. Der Verein gehört mit 3200 Mitgliedern in über 28 Abteilungen zu den fünf größten Mehrspartenvereinen im Land Brandenburg. Lehmann ist überdies stellvertretende CDU-Landesvorsitzende.

Hans-Ulrich Hengst Foto: Sybille Gurack

Der parteilose Matthias Rudolph, nominiert vom Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ) und von den Freien Wählern, ist mit 41 Jahren der jüngste Bewerber. Er ist in Bad Saarow geboren und in Fürstenwalde aufgewachsen, von Beruf Bankkaufmann und Betriebswirt.

Ulrich Hengst wurde 1955 in Bad Lippspringe geboren. 1994 nahm er seinen Dienst als Kämmerer in Fürstenwalde auf. Mit seinem Diplom der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Ostwestfalen-Lippe und seinen Erfahrungen wurde er mit offenen Armen und Haushaltsbüchern empfangen, und kaum eine Entscheidung des charismatischen Mannes wurde in Frage gestellt. Auf dieses »historische Wissen« - wie er sagt - setzt er. Und auf die geknüpften Netzwerke. Er habe sich gut überlegt, für noch eine Wahlperiode anzutreten. »Ich will Einfluss nehmen«, sagt er. Die angeschobenen Großprojekte wolle er zum Wohle der Stadt zu Ende bringen.

Gerade dieses Argument wollen die Mitbewerber nicht gelten lassen. Denn Vorhaben wie beispielsweise die Sanierung der Aufbauschule und des Jagdschlosses seien doch von den Stadtverordneten in Beschlüsse gegossen worden. Egal, wer Bürgermeister sei, daran müsse sich die Verwaltung jetzt in jedem Falle halten.

Unter der Verantwortung von Hengst hat sich die Stadt weiterentwickelt. Das streitet kaum ein Bürger ab. So gehört Fürstenwalde zu den Spitzenreitern, was Quadratmeter Einkaufsfläche pro Kopf der Bevölkerung betrifft. Allerdings sind diese Flächen rings um die Stadt angesiedelt. An der Eisenbahnstraße, der einstigen Flaniermeile, sind auf 1000 Metern vier vietnamesische Nagelstudios, vier Dönergeschäfte, vietnamesische Bekleidungsläden und Schneidereien, einige leere Läden und überhaupt viel Wechsel zu sehen. Traditionelle Einzelhandelsunternehmen gibt es nur eine Handvoll.

Der Bahnhof - 1842 gebaut und damit einer der ältesten Deutschlands - ist zur Hälfte mit großen Schaufenstern versehen, zu einem zweistöckigen Fahrradladen umfunktioniert. Wäre das Bahnhofsgebäude rechtzeitig unter Denkmalschutz gestellt worden, hätte das vielleicht verhindert werden können. Vergessen ist in Fürstenwalde auch nicht, dass eine alte Stadtvilla in der Eisenbahnstraße genau an dem Tag abgerissen wurde, an dem abends die durch Bürgerproteste erzwungene Einwohnerversammlung stattfinden sollte.

Linksfraktionschef Stephan Wende ruft die Bürger dazu auf, Hengst zu wählen. »In unserem Bürgermeisterwahlkampf werden wir mit Hans-Ulrich Hengst als Amtsinhaber mit viel Schwung und Engagement Wahlkampf für die weitere nachhaltige Entwicklung der Stadt, gegen miese Stimmung und das Schlechtreden von guter Bürgermeisterarbeit machen«, sagt Wende. Die LINKE stellt sich mit ihrer Wahlempfehlung an die Seite von SPD und FDP.

Frau Lehmann von der CDU will als Bürgermeisterin alle in den letzten 24 Jahren aufgebauten Netzwerke auf den Prüfstand stellen. Bewährtes soll bleiben, anderes neu gedacht werden. »Jedes größere Unternehmen lässt seine Verantwortungsträger nach einigen Jahren rotieren, um zu verhindern, dass sich gewisse Dinge einschleifen«, erklärt Lehmann. »In Fürstenwalde ist diese Erneuerung überfällig. Ich will an diese große Aufgabe unbelastet herangehen.« Sie möchte Fürstenwalde attraktiver machen. Als Sportlerin setzt sie auf Teamgeist, der ihrer Meinung nach verloren gegangen sei. Ein kooperativer Führungsstil werde die Fachleute in der Verwaltung motivieren, das Beste zu geben. Lehmann will zuhören. Sie verspricht eine Bürgersprechstunde und eine Stärkung des Ordnungsamtes. »Es kann nicht angehen, dass Recht und Gesetz nur bis Freitagmittag umgesetzt werden«, findet sie. Eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei will sie eingehen und den Einzelhandel stärken. Etliche Alltagssorgen der Bürger seien relativ einfach zu beheben: fehlende öffentliche Toiletten, zu wenig Mülleimer, kaum Entsorgungsmöglichkeiten für Hundekot. Den Ortsteilen Trebus, Molkenberg und Heideland sichert sie eigene Budgets und einen festen Tagesordnungspunkt »Bericht der Ortsbeiräte« in jeder Sitzung des Stadtparlaments zu.

Über die hinter vorgehaltener Hand geäußerten Bedenken, dass sie wohl kaum die Fähigkeit habe, eine Stadt zu führen, lächelt sie nur. Ein Universalgenie sei noch nicht geboren. Die Kernkompetenz eines Bürgermeisters müsse im Zwischenmenschlichen liegen. Diese Kernkompetenz habe sie.

Kandidat Rudolph ist sich im Klaren darüber, dass er »das harmonische Beeinander der Stadtverordneten stört«. Er sagt über sich: »Ich fange an nachzubohren, wenn alle der gleichen Meinung sind.« Nachfragen würden leider immer als Kritik verstanden, dabei wolle er oft lediglich »die Vollständigkeit der Betrachtung eines Sachverhaltes abdecken«. Kommunale Selbstverwaltung sei ein hohes Gut, und Gremien wie die Stadtverordnetenversammlung würden doch von kontroversen Diskussionen leben. Rudolph will die Demokratie in Fürstenwalde wieder auf die Beine stellen. Ein Bürgermeister sei doch in erster Linie Ansprechpartner. Als Verwaltungschef habe er die Pflicht, den gewählten Stadtverordneten alle Informationen an die Hand zu geben, damit diese fundierte Entscheidungen treffen können. In der Praxis sehe es aber anders aus - zumindest empfindet Rudolph das seit Jahren so. Aus der Stadtverwaltung kämen fertige Beschlüsse. Die Mehrheit der Stadtverordneten segne diese Vorlagen völlig unkritisch ab.

In einer Liste von zehn Punkten, warum die Wähler ihr Kreuz bei Rudolph machen sollten, steht, dass er Familien- und Wirtschaftsförderung als wichtige Punkte zur Stadtentwicklung sieht. Folglich möchte er die Kitagebühren ab dem zweiten Kind abschaffen und städtische Aufträge mehr an Firmen aus Fürstenwalde und aus dem Landkreis Oder-Spree vergeben. Er sei im besten Alter, um zwischen den Generationen zu vermitteln und Zukunftsvisionen zu entwickeln, sagt Rudolph von sich. Die Zeit sei reif, »dass wieder jemand von hier die Verantwortung für diese tolle Stadt mit vielen Potenzialen übernimmt«.

Als Lokalpatriot zeigt sich Matthias Rudolph mit seinem Autokennzeichen, das auf die Bürgermeisterwahl hinweist. Am 1. September 2017, dem ersten Tag, an dem man wieder die Buchstabenfolge FW für Fürstenwalde statt LOS für Landkreis Oder-Spree LOS anmelden konnte, war Rudolph der 18. Kunde in der Zulassungsstelle. »23 Jahre musste ich darauf warten, endlich wieder mit dem Kennzeichen meiner Heimatstadt umherfahren zu dürfen«, sagt er.

Seit dem 4. Januar zieren die ersten Wahlplakate die Stadt. Aber der Wahlkampfauftakt fand schon im alten Jahr statt: Am 28. Dezember mit der wohl kürzesten Stadtverordnetensitzung, die es je gab. In fünf Minuten war alles vorbei. Dennoch war die Sitzung aussagekräftiger als andere, die bis 23 Uhr dauerten. Wer da war und wer nicht, wer für den Abbruch sorgte und warum ...

Die von der Fraktion BFZ angeregte Sondersitzung hätte der Geschäftsordnung entsprechend innerhalb von drei Tagen nach dem Antrag am 14. Dezember stattfinden müssen. Geladen wurde aber zum 28. Dezember. Es schien fraglich, ob die Versammlung überhaupt beschlussfähig sein würde. Aber es kamen mehr als 17 Abgeordnete. Unmittelbar nach der Eröffnung vergewisserte sich ein BFZ-Stadtverordneter, ob das Abstimmungsergebnis denn anerkannt würde. Man befürchtete, dass bei Nichtgefallen des Ergebnisses ins Feld geführt würde, dass die Sitzung durch Verletzung der Ladefrist nicht zähle. CDU-Stadtverordnete nutzten den Moment, um zu gehen.

Die Fraktion BFZ strebte an diesem Abend ursprünglich eine Abstimmung über eine Entschädigungsklage gegen Bürgermeister Hengst und seinen Vorgänger Manfred Reim (SPD) an. Sie können ihnen nach eigenen Angaben nachweisen, dass beide ab 2007 Spekulationsgeschäfte mit Steuergeldern unternahmen, was die Stadt acht Millionen Euro kostete. In Gang gebracht seien die Geschäfte ohne Zustimmung der Stadtverordneten. Im Jahr 2008 sei das Stadtparlament allerdings informiert worden. Das bedeutet, dass im Prinzip alle mithaften würden.

Im Vorfeld der Wahl gibt es die Aktion »Bürgermeister zu vermieten«. Sie basiert auf einer Idee des Jugendrings, der Streetworker der Stadt und der Jugendpflege. Die drei Bürgermeisterkandidaten verpflichteten sich, acht Mal jeweils eine Stunde mit Kindern oder Jugendlichen in unterschiedlichen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen zu verbringen. Denkbar sind gemeinsames Kochen, Sport treiben, diskutieren. Wer zu wem geht, wird gelost.