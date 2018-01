Mehr als 50 000 Gäste besuchten bisher die Ausstellung »1917. Revolution. Russland und Europa«, die seit dem Oktober vergangenen Jahres im Deutschen Historischen Museum präsentiert wird. Am 22. Januar gibt es im Rahmen des Begleitprogramms eine Podiumsdiskussion Haus unter den Linden. Unter dem Motto »Nachhall in Europa. Die Auswirkungen der Russischen Revolution« diskutieren die Historiker Robert Gerwarth und Mark Jones aus Dublin mit Carmen Scheide aus Bern das epochale Ereignis. Welche Wirkungen hatte die Russische Revolution auf einzelne Staaten und Regionen Europas? Zu welchen Reaktionen und Gegenreaktionen führte die Rezeption des revolutionären Prozesses in anderen europäischen Staaten? Welche politischen Partizipationsbestrebungen und Emanzipationsbewegungen knüpften bei den Ideen der Russischen Revolution an und was wurde aus ihnen? Inmitten des Ersten Weltkrieges verhieß die Revolution der Bolschewiki einen Hoffnungsschimmer vor allem für die europäischen Arbeiterbewegung. Die bürgerlich-konservativen Kräfte Europas, fühlten sich dagegen von der Revolution bedroht. In jedem Fall forderte das bolschewistische Russland sowohl die etablierten als auch die neu entstandenen demokratischen Parteien und Regierungen in Europa zu einer klaren Positionierung heraus. Die Auseinandersetzung mit dem ersten sozialistischen Staat wurde in Europa zu einem innenpolitischen Thema. ves

Zeughauskino, 22. Januar, 18 Uhr, Eintritt frei